«Манчестер Сити» — «Эвертон»: Силва довёл счёт до разгромного

Сегодня, 21 ноября, на стадионе «Этихад» в Манчестере проходит матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Эвертон».
На 86-й минуте результативный удар нанёс полузащитник «горожан» Бернарду Силва.
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Ранее на 44-й минуте гол забил нападающий Рахим Стерлинг, ему ассистировал Жоау Канселу. На 55-й минуте отличился полузащитник Родриго Эрнандес.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогают ему ассистенты Ли Беттс и Гарри Леннард. Резервный рефери — Крейг Поусон.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Эвертон».
«Манчестер Сити» набрал 23 очка в 11 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (15) — на 11-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», набравший в 12 встречах 29 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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