Шварц прокомментировал крупную победу «Динамо» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ с «Арсеналом». Встреча закончилась победой москвичей со счётом 5:1.



«На протяжении первого тайма мы доминировали над «Арсеналом». Владели инициативой, забили великолепные мячи, причём все голы – разные. До 80-й минуты мы держали игру под контролем, но сыграли немного пассивно и дали сопернику забить гол. Проанализируем это и извлечём уроки. Что касается Макарова, то надеюсь, у него нет серьёзный травмы – точно будет понятно, когда он пройдёт дополнительное обследование.



После первого круга у нас 29 очков, во втором круге прошлого сезона мы набрали 26. Мы прогрессируем, значит, идём по правильному пути. Рад этому результату», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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