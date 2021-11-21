«Хетафе» разгромил «Кадис» со счётом 4:0

Сегодня, 21 ноября, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе в рамках 14-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Кадис». Хозяева одержали разгромную победу – 4:0.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 7-й минуте отличился защитник Матиас Оливера, ему ассистировал Дамиан Суарес.

Оливера открывает счёт в матче:

На 60-й минуте гол забил Хорхе Куэнка, передачу отдал Мауро Арамбарри. На 81-й минуте результативный удар нанёс нападающий Энес Унал, ассист отдал Арамбарри.

Гол Куэнки:

Унал доводит счёт до разгромного:

В добавленное ко второму тайму время забил форвард Хайме Мата, голевую передачу сделал Флорентину Луиш.

Гол Маты:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогали ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Горка Этайо Эррера.