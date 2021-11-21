Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хетафе» разгромил «Кадис» со счётом 4:0

«Хетафе» разгромил «Кадис» со счётом 4:0
Комментарии

Сегодня, 21 ноября, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе в рамках 14-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Кадис». Хозяева одержали разгромную победу – 4:0.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 7-й минуте отличился защитник Матиас Оливера, ему ассистировал Дамиан Суарес.

Оливера открывает счёт в матче:

На 60-й минуте гол забил Хорхе Куэнка, передачу отдал Мауро Арамбарри. На 81-й минуте результативный удар нанёс нападающий Энес Унал, ассист отдал Арамбарри.

Гол Куэнки:

Унал доводит счёт до разгромного:

В добавленное ко второму тайму время забил форвард Хайме Мата, голевую передачу сделал Флорентину Луиш.

Гол Маты:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогали ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Горка Этайо Эррера.

Испания - Примера. 14-й тур
21 ноября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
4 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Оливера – 7'   2:0 Куэнка – 60'   3:0 Унал – 81'   4:0 Мата – 90+4'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021