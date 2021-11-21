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«Айнтрахт» обыграл «Фрайбург» в выездном матче

«Айнтрахт» обыграл «Фрайбург» в выездном матче
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«Айнтрахт» одержал победу над «Фрайбургом» в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла во Фрайбурге на стадионе «Шварцвальд-Штадион» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Оба гола были забиты в первом тайме. На 34-й минуте счёт в матче открыл датский полузащитник Йеспер Линдстрём. В конце первого тайма преимущество «Айнтрахта» увеличил сербский хавбек Филип Костич. Во втором тайме команды не отличались.

«Айнтрахт» набрал 15 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице немецкого чемпионата. У «Фрайбурга» 22 балла, команда идёт на третьей позиции. Возглавляет таблицу мюнхенская «Бавария», набравшая 28 очков.

В следующем туре Бундеслиги «Айнтрахт» 28 ноября примет на своём поле «Унион». «Фрайбург» 27 ноября встретится на выезде с «Бохумом».

Германия - Бундеслига. 12-й тур
21 ноября 2021, воскресенье. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
0 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 Линдстрём – 34'   0:2 Костич – 43'
Комментарии
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