Денис Макаров оценил шансы «Динамо» побороться с «Зенитом» за чемпионство
Поделиться
Полузащитник «Динамо» Денис Макаров оценил шансы своей команды побороться с «Зенитом» за чемпионский титул. «Динамо» завершило первый круг уверенной победой в матче с «Арсеналом». Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счётом 5:1.
«Шансы побороться за чемпионство с «Зенитом»? А почему нет? По моему мнению, шансы есть. Что касается здоровья, с ногой всё нормально», — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
«Динамо» набрало 29 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» (13) занимает 14-е место.
«Динамо» отстаёт от лидирующего «Зенита» на четыре очка. При этом москвичей на 3-е место могут оттеснить футболисты «Сочи», которые сегодня, 21 ноября, примут «Рубин».
Новость по теме«Динамо» разгромило «Арсенал» в матче РПЛ
Комментарии
- 21 ноября 2021
-
20:53
-
20:46
-
20:44
-
20:42
-
20:35
-
20:17
-
20:10
-
20:06
-
20:05
-
20:02
-
19:58
-
19:52
-
19:44
-
19:34
-
19:31
-
19:26
-
19:21
-
19:15
-
19:01
-
18:59
-
18:57
-
18:54
-
18:47
-
18:44
-
18:42
-
18:39
-
18:38
-
18:34
-
18:29
-
18:26
-
18:24
-
18:17
-
18:15
-
18:12
-
18:07
Партнерский контент