Денис Макаров оценил шансы «Динамо» побороться с «Зенитом» за чемпионство

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров оценил шансы своей команды побороться с «Зенитом» за чемпионский титул. «Динамо» завершило первый круг уверенной победой в матче с «Арсеналом». Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счётом 5:1.



«Шансы побороться за чемпионство с «Зенитом»? А почему нет? По моему мнению, шансы есть. Что касается здоровья, с ногой всё нормально», — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



«Динамо» набрало 29 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» (13) занимает 14-е место.

«Динамо» отстаёт от лидирующего «Зенита» на четыре очка. При этом москвичей на 3-е место могут оттеснить футболисты «Сочи», которые сегодня, 21 ноября, примут «Рубин».