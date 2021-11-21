Динияр Билялетдинов: уверен, Карпин доведёт в сборной дело до конца

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о словах главного тренера национальной команды Валерия Карпина. Ранее он не исключил, что покинет сборную России до стыковых матчей квалификации ЧМ-2022.



«Заявления о возможной отставке были, скорее, на эмоциях. Мы все расстроились после поражения в Сплите. Даже больше не за результат, а за игру. Ещё передумает. Уверен, с ним ещё всё обсудят и он доведёт дело до конца», — цитирует Билялетдинова «RT на русском».



Сборная России заняла 2-е место в своей группе в квалификации ЧМ-2022. В заключительном матче отборочного турнира россияне уступили хорватам (0:1) и упустили шанс завоевать прямую путёвку на чемпионат мира. Теперь команде предстоит сыграть в стыковых матчах, они состоятся весной 2022 года.

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