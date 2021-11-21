Воронин: чемпионство «Динамо»? Шансы у всех есть — «Зенит» Туле проиграл, мы 5:1 выиграли

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин поделился мыслями после победы над «Арсеналом» (5:1) в 15-м туре РПЛ.



«Всё хорошо совпало, хорошо начали игру, забили гол – с 22-й по 27-ю минуту забили три, и ребятам было полегче. Выиграли заслуженно, но из-за потери концентрации пропустили.



Чемпионство? Не знаю, не хотим так далеко смотреть, идём от игры к игре. Шансы у всех команд есть, «Зенит» «Арсеналу» проигрывал, а мы их обыграли 5:1. Каждый может отнять очки у каждого. В этом году ещё три игры, надо взять максимальное количество очков. Первым кругом удовлетворён, много молодых футболистов, поэтому всё, что происходит — хорошо. Но это только половина пути.



Галкин и Гладышев? Пока они молодые, только начинают свой путь – те минуты, которые мы им даём, очень важны. Готов ли Захарян играть в старте в следующем матче? Я не знаю, что будет завтра – посмотрим. У Тюкавина забились мышцы, доигрывал первый тайм с болью», – передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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