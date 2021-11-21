«Реал» разгромил «Гранаду» и поднялся на первое место в Примере

Сегодня, 21 ноября, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде в рамках 14-го тура испанской Примеры «Гранада» принимала «Реал». Гости одержали разгромную победу – 4:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился нападающий «Реала» Марко Асенсио, ему ассистировал Тони Кроос. На 25-й минуте гол забил защитник «сливочных» Начо, результативную передачу отдал Кроос.
Асенсио открывает счёт в матче:
Начо удваивает преимущество «Реала»:
На 34-й минуте результативный удар нанёс нападающий «Гранады» Луис Суарес, ассист сделал Максим Гоналон. На 56-й минуте забил форвард «Реала» Винисиус Жуниор, голевой пас отдал Лука Модрич.
Суарес сокращает отставание «Гранады» в счёте:
С 67-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Красную карточку получил полузащитник Мончи. На 76-й минуте защитник мадридской команды Ферлан Менди отправил мяч в ворота «Гранады», голевую передачу оформил Каземиро.
Менди доводит счёт до разгромного:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. Помогали ему ассистенты Мигель Мартинес Мунуэра и Айтор Вильяте Мартинес. Резервный рефери — Хорхе Таррага.
Мадридский «Реал» набрал 30 очков в 13 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Гранада» (11) — на 18-м месте. Действующий чемпион Испании — «Атлетико».
Сезон испанской Примеры стал ещё зрелищнее вместе с Okko. Трансляции матчей, а также игры английской Премьер-лиги и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры теперь доступны по подписке «Okko Футбол» — первые 7 дней за 1 рубль.
- 21 ноября 2021
-
20:53
-
20:46
-
20:44
-
20:42
-
20:35
-
20:17
-
20:10
-
20:06
-
20:05
-
20:02
-
19:58
-
19:52
-
19:44
-
19:34
-
19:31
-
19:26
-
19:21
-
19:15
-
19:01
-
18:59
-
18:57
-
18:54
-
18:47
-
18:44
-
18:42
-
18:39
-
18:38
-
18:34
-
18:29
-
18:26
-
18:24
-
18:17
-
18:15
-
18:12
-
18:07