«Реал» разгромил «Гранаду» и поднялся на первое место в Примере

Сегодня, 21 ноября, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде в рамках 14-го тура испанской Примеры «Гранада» принимала «Реал». Гости одержали разгромную победу – 4:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился нападающий «Реала» Марко Асенсио, ему ассистировал Тони Кроос. На 25-й минуте гол забил защитник «сливочных» Начо, результативную передачу отдал Кроос.

Асенсио открывает счёт в матче:

Начо удваивает преимущество «Реала»:

На 34-й минуте результативный удар нанёс нападающий «Гранады» Луис Суарес, ассист сделал Максим Гоналон. На 56-й минуте забил форвард «Реала» Винисиус Жуниор, голевой пас отдал Лука Модрич.

Суарес сокращает отставание «Гранады» в счёте:

Винисиус Жуниор забивает гол:

С 67-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Красную карточку получил полузащитник Мончи. На 76-й минуте защитник мадридской команды Ферлан Менди отправил мяч в ворота «Гранады», голевую передачу оформил Каземиро.

Удаление Мончи:

Менди доводит счёт до разгромного:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. Помогали ему ассистенты Мигель Мартинес Мунуэра и Айтор Вильяте Мартинес. Резервный рефери — Хорхе Таррага.



Мадридский «Реал» набрал 30 очков в 13 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Гранада» (11) — на 18-м месте. Действующий чемпион Испании — «Атлетико».

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