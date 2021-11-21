Стало известно, кого Фергюсон хочет видеть на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон хочет видеть во главе английского клуба нынешнего наставника «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, сообщает в «Твиттере» журналист Алекс Крук.



По информации источника, аргентинский специалист заинтересован в работе в манчестерском клубе, но сможет возглавить команду только летом.



Сегодня, 21 ноября, Уле-Гуннар Сульшер был уволен с поста наставника «красных дьяволов». Ранее сообщалось, что правление клуба изучает кандидатуры пятерых специалистов на место нового главного тренера команды. Сменить Сульшера могут экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан, тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, Брендан Роджерс, возглавляющий «Лестер Сити», и Хулен Лопетеги, работающий в «Севилье». В качестве временного сменщика также называется имя Лорана Блана, тренирующего катарский «Аль-Райян».



«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Челси» (29).

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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