Карпин рассказал о звонке Романцева, убедившего его остаться в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что на его решение остаться в национальной команде повлиял разговор с бывшим наставником сборной и «Спартака» Олегом Романцевым.



«Много людей звонили мне, опытные люди. Отправной точкой был звонок Романцева. Мы не общаемся каждый день, каждую неделю. Он сам набрал, и мы поговорили о футболе. Он вспомнил про Украину и про все эти вещи, сказал, что ни в коем случае нельзя уходить. Дескать, только пощупал игроков, понял, как они реагируют, и поэтому надо как минимум это дело завершить», — сказал Карпин в эфире YouTube-проекта «Коммент.Шоу».



Напомним, после поражения в решающем матче группового этапа отбора на ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) Валерий Карпин заявил, что находится в раздумьях по поводу необходимости оставаться в должности перед стыковыми матчами. Сборная России занимала первое место в группе вплоть до последнего матча, однако уступила его Хорватии по итогам личной встречи.

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