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Карпин: пожалел о своих словах, сказанных после матча с Хорватией

Карпин: пожалел о своих словах, сказанных после матча с Хорватией
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал своё резонансное интервью в эфире YouTube-проекта «Коммент.Шоу» на следующий день после поражения от Хорватии (0:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

«Пожалел о том, что сказал на прошлой неделе. Почему сказал? На эмоциях. Эти флеш-интервью, и интервью сразу после неудач для тренера очень плохо. Если бы прошло больше времени, я бы эти слова не произнёс.

Я позволил себе сомневаться (продолжать ли работу в сборной. — Прим. «Чемпионата»), потому что была такая игра», — сказал Карпин в сегодняшнем эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, после поражения в решающем матче группового этапа отбора на ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) Валерий Карпин заявил, что находится в раздумьях по поводу необходимости оставаться в должности перед стыковыми матчами. Сборная России занимала первое место в группе вплоть до последнего матча, однако уступила его Хорватии по итогам личной встречи.

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