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«Тоттенхэм» обыграл «Лидс» в матче 12-го тура АПЛ

«Тоттенхэм» обыграл «Лидс» в матче 12-го тура АПЛ
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Сегодня, 21 ноября, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Лидс Юнайтед». Хозяева одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 44-й минуте отличился форвард «павлинов» Дэниел Джеймс, ему ассистировал Джек Харрисон.

На 58-й минуте полузащитник «шпор» Пьер-Эмиль Хёйбьерг сравнял счёт, голевую передачу отдал Лукас Моура.

На 69-й минуте защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон забил гол и вывел свою команду вперёд.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Андре Марринер. Ему помогали ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный рефери – Кевин Френд.

«Тоттенхэм Хотспур» набрал 19 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс Юнайтед» (11) — на 17-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
21 ноября 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 1
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Джеймс – 44'   1:1 Хёйбьерг – 58'   2:1 Регилон – 69'
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