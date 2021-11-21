«Тоттенхэм» обыграл «Лидс» в матче 12-го тура АПЛ

Сегодня, 21 ноября, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Лидс Юнайтед». Хозяева одержали победу – 2:1.



Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 44-й минуте отличился форвард «павлинов» Дэниел Джеймс, ему ассистировал Джек Харрисон.



На 58-й минуте полузащитник «шпор» Пьер-Эмиль Хёйбьерг сравнял счёт, голевую передачу отдал Лукас Моура.



На 69-й минуте защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон забил гол и вывел свою команду вперёд.



Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Андре Марринер. Ему помогали ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный рефери – Кевин Френд.



«Тоттенхэм Хотспур» набрал 19 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс Юнайтед» (11) — на 17-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».