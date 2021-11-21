Карпин назвал предпочтительного соперника в стыках для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года.



Сборная России попала в число сеяных, жеребьёвка состоится 26 ноября. Первым соперником команды Карпина станет Турция, Польша, Северная Македония, Австрия или Чехия. С Украиной Россию при жребии разводят. Стыковые матчи пройдут весной следующего года.



«Я не могу в процентном отношении определить важность жеребьёвки. Понятно, что она важна. Естественно, имеет значение, какой соперник будет. Желательно, как все говорят, Македонию получить. Наверное, это лучше всего. Так все думают, и мы тоже. Это на бумаге, а на поле всё это ещё надо будет доказывать», — сказал Карпин в эфире YouTube-проекта «Коммент.Шоу».

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