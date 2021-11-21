«Интер» нанёс «Наполи» первое поражение в этом сезоне в Серии А

«Интер» одержал победу над «Наполи» в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
На 17-й минуте Лоренцо Инсинье сделал своевременный пас на радиус штрафной, откуда Пётр Зелиньски в касание пробил под перекладину. На 25-й минуте Хакан Чалханоглу реализовал пенальти, направив мяч впритирку со штангой.
В конце первого тайма Чалханоглу от угла поля выполнил подачу на ближнюю штангу, где Иван Перишич сыграл на опережение и нанёс удар головой — Давид Оспина в прыжке отбил мяч, но уже за линией ворот. В середине второй половины игры Хоакин Корреа покатил мяч в штрафную на Лаутаро Мартинеса — и аргентинец низом пробил точно в дальний угол ворот.
На 78-й минуте Эдин Джеко совершил потерю у своей штрафной, за что тут же был наказан — Дрис Мертенс шикарным ударом направил мяч под перекладину.
«Наполи» потерпел первое поражение в этом сезоне Серии А. Команда идёт на первом месте с 32 очками. «Интер» (28) занимает третью строчку.
- 21 ноября 2021
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