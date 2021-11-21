Сульшер: надеюсь, оставляю «Манчестер Юнайтед» в лучшем состоянии, чем когда пришёл

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался об увольнении из английского клуба.
«Вы знаете, что этот клуб значит для меня и чего я хотел здесь добиться. Для клуба, болельщиков, игроков, персонала. Я хотел, чтобы мы сделали следующий шаг — боролись за победу в Премьер-лиге, выигрывали трофеи.
Я не хочу отвечать на всё… Журналисты будут спрашивать меня об интервью, но нет, я не собираюсь давать никаких интервью. Я ухожу через парадную дверь, потому что, думаю, все знают, что я отдал всё ради этого клуба. Этот клуб значит для меня всё. К сожалению, я не смог добиться желаемых результатов, и мне пора уйти.
Очень, очень горжусь, оглядываясь назад. Сначала ты был игроком, потом тренером резервной команды, затем следующая работа, та единственная мечта и единственное, что ещё не было сделано, — это управлять клубом, и теперь я это сделал.
Это доставляло удовольствие с первой до последней минуты, поэтому я должен поблагодарить всех игроков, потому что с тех пор, как я пришёл, они были на высоте. Некоторые приходили, кто-то уходил, но со всеми было приятно работать. Прежде всего я хочу поблагодарить совет директоров и владельцев за предоставленную мне возможность, потому что она бывает не у всех, а у меня она была.
Для меня большая честь и привилегия, что мне доверили вести клуб вперёд, очень надеюсь, что оставлю его в лучшем состоянии, чем когда пришёл», — цитирует Сульшера официальный сайт «красных дьяволов».
Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 21 ноября 2021
-
22:25
-
22:23
-
22:07
-
22:03
-
21:44
-
21:35
-
21:33
-
21:28
-
21:27
-
21:22
-
21:16
-
20:53
-
20:46
-
20:44
-
20:42
-
20:35
-
20:17
-
20:10
-
20:06
-
20:05
-
20:02
-
19:58
-
19:52
-
19:44
-
19:34
-
19:31
-
19:26
-
19:21
-
19:15
-
19:01
-
18:59
-
18:57
-
18:54
-
18:47
-
18:44