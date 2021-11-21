Сульшер: надеюсь, оставляю «Манчестер Юнайтед» в лучшем состоянии, чем когда пришёл

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался об увольнении из английского клуба.



«Вы знаете, что этот клуб значит для меня и чего я хотел здесь добиться. Для клуба, болельщиков, игроков, персонала. Я хотел, чтобы мы сделали следующий шаг — боролись за победу в Премьер-лиге, выигрывали трофеи.



Я не хочу отвечать на всё… Журналисты будут спрашивать меня об интервью, но нет, я не собираюсь давать никаких интервью. Я ухожу через парадную дверь, потому что, думаю, все знают, что я отдал всё ради этого клуба. Этот клуб значит для меня всё. К сожалению, я не смог добиться желаемых результатов, и мне пора уйти.



Очень, очень горжусь, оглядываясь назад. Сначала ты был игроком, потом тренером резервной команды, затем следующая работа, та единственная мечта и единственное, что ещё не было сделано, — это управлять клубом, и теперь я это сделал.



Это доставляло удовольствие с первой до последней минуты, поэтому я должен поблагодарить всех игроков, потому что с тех пор, как я пришёл, они были на высоте. Некоторые приходили, кто-то уходил, но со всеми было приятно работать. Прежде всего я хочу поблагодарить совет директоров и владельцев за предоставленную мне возможность, потому что она бывает не у всех, а у меня она была.



Для меня большая честь и привилегия, что мне доверили вести клуб вперёд, очень надеюсь, что оставлю его в лучшем состоянии, чем когда пришёл», — цитирует Сульшера официальный сайт «красных дьяволов».

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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