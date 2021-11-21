Турнирная таблица РПЛ: «Динамо» вышло на 2-е место, «Спартак» опустился на 10-е

В РПЛ состоялись все матчи 15-го тура, завершился первый круг. В турнирной таблице произошли некоторые изменения.
«Зенит» продолжает уверенно лидировать в РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга завершил первый круг разгромом «Нижнего Новгорода» (5:1) и набрал 33 очка. На 2-е место вышло «Динамо», разгромившее «Арсенал» (5:1). Москвичи отстают от лидера на четыре очка. Тройку лучших замыкает «Сочи», уступивший на своём поле «Рубину» (1:2). Сочинцы набрали 27 очков.
«Локомотив» находится на 4-м месте после поражения в матче с «Ахматом» (1:2). У москвичей 25 очков. Далее располагаются «Краснодар» и ЦСКА, набравшие по 24 очка. На 7-м месте «Крылья Советов», не сумевшие обыграть «Урал» (1:1). Самарцы набрали 23 очка.
«Рубин» после победы в Сочи поднялся на 8-е место и набрал 22 очка. Следом располагается «Ахмат» (21). «Спартак» опустился на 10-е место после поражения в матче с «Краснодаром» (1:2). Красно-белые в первом круге набрали 19 очков.
«Ростов» набрал 17 очков после ничьей с «Уфой» (2:2). Ростовчане находятся на 11-м месте, далее располагается «Уфа» (15). На 13-м месте в зоне стыковых матчей оказался «Нижний Новгород», набравший 14 очков. 14-е место занимает «Арсенал», у которого 13 очков. В зоне вылета остаются «Химки» (13) и «Урал» (12).
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