«Бетис» разгромил «Эльче», доигрывая матч в меньшинстве

Сегодня, 21 ноября, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче в рамках 14-го тура испанской Примеры «Эльче» принимал «Бетис». Гости одержали разгромную победу – 3:0.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 12-й минуте отличился нападающий Хуанми, голевую передачу оформил Алекс Морено.

Хуанми выводит «Бетис» вперёд:

На 24-й минуте форвард Виллиан Жозе реализовал пенальти в ворота «Эльче». Через три минуты полузащитник Набиль Фекир забил гол и установил окончательный счёт встречи – 3:0.

Гол Жозе с пенальти:

Фекир доводит счёт до разгромного:

С 67-й минуты гости играли в меньшинстве. Красную карточку заработал защитник Эктор Бельерин.

Удаление Бельерина:

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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Валентин Писарро Гомес. Ему помогали ассистенты Хосе Антонио Гарридо Ромеро и Иван Массо. Резервный рефери – Карлос Кальдеринья Павон.