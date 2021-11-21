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«Лидс» зимой хочет арендовать полузащитника «Челси» Баркли

«Лидс» зимой хочет арендовать полузащитника «Челси» Баркли
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«Лидс Юнайтед» хочет зимой арендовать полузащитника «Челси» Росса Баркли, сообщает Daily Mail.

По информации источника, благодаря подписанию Баркли «павлины» хотят укрепить свою среднюю линию.

В январе 2018 года англичанин перешёл в «Челси», который заплатил «Эвертону» за трансфер € 16,8 млн. Футболист является воспитанником «ирисок». Контракт полузащитника с «аристократами» рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 17 млн.

В общей сложности он провёл за команду 94 матча, забил 11 голов и отдал столько же ассистов. В нынешнем сезоне Баркли сыграл за синих в восьми матчах во всех турнирах и результативными действиями не отметился.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Челси»:

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