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Стукалов: не смотрю пенальти, чтобы лишний раз не нервничать

Стукалов: не смотрю пенальти, чтобы лишний раз не нервничать
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2).

«Мы выходили играть на победу. Действовали агрессивно, отодвинули игру от своих ворот. Думаю, для зрителей матч был интересным, с двух сторон была мужская борьба. Конечно, мы расстроены тем, что не победили, но ничья сегодня — это закономерный результат.

Почему я отвернулся, когда Агаларов бил пенальти? Не смотрю пенальти, чтобы лишний раз не нервничать», – цитирует Стукалова сайт «Уфы».

«Ростов» набрал 17 очков в 15 встречах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (15) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).

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