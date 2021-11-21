Федотов: никакого расслабления не было, все игроки «Сочи» выложились на 100%
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвёл итоги матча с «Рубином» (1:2) в 15-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Никакого расслабления не было. Все ребята выложились на 100%. Сегодня у них было огромное желание победить. После пропущенного мяча потеряли бдительность. По ходу матча не раз были близки, но то у нас не хватало точности и хладнокровия, то вратарь выручал. Не забили мы, забили нам. Каждый тур не обходится без сюрпризов. И за то место, на котором мы завершаем первый круг, стоит поблагодарить ребят», — приводит слова Федотова официальный сайт «Сочи».
«Рубин» по итогам матча набрал 22 очка и поднялся на 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» (27) идёт на третьей позиции.
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