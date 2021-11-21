Кэмпбелл: может быть, Стив Брюс — неплохой вариант для «Манчестер Юнайтед»?

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл порекомендовал руководству «Манчестер Юнайтед» обратиться к кандидатуре Стива Брюса в качестве временного тренера клуба.



«Действительно сложная ситуация. Чтобы уволить Уле и привести кого-то другого, нужно много денег. Знаю, что у них много денег, но, если посмотреть на финансовые отчёты клуба, можно многое понять.



Может быть, Стив Брюс — это неплохой вариант? Всего на шесть месяцев. Кто знает? В любом случае, что бы они ни сделали, это может быть неправильным решением», — цитирует Кэмпбелла The Sun.



Сегодня, 21 ноября, Уле-Гуннар Сульшер был отправлен в отставку с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Брюс находится без работы с 20 октября, когда его уволили из «Ньюкасл Юнайтед».

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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