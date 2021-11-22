Судья наказывал тренера «Уфы», Беленов спасал ворота головой. Лучшие фото матча в Ростове

21 ноября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» сыграл вничью с «Уфой». Встреча завершилась со счётом 2:2.
Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов подвёл итоги матча с «Уфой» (2:2) в 15-м туре РПЛ.
«Игра получилась такой же, как и наши последние матчи. Было много борьбы, а вот моментов и у тех и у других ворот немного. При этом в игре забито четыре мяча, два из них нами отыграно. Могли в конце и победный забить, конечно. Ничья закономерна», – цитирует Кафанова сайт «Ростова».
«Ростов» набрал 17 очков в 15 встречах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (15) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).
Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Уфа» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.
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