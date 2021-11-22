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Магуайр отреагировал на уход Сульшера из «Манчестер Юнайтед»

Магуайр отреагировал на уход Сульшера из «Манчестер Юнайтед»
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр опубликовал новую запись в своём «твиттере». Англичанин поблагодарил бывшего главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера. Накануне, 21 ноября, было объявлено об уходе норвежского специалиста.

«Ты подписал меня в лучший клуб в мире и оказал мне самую большую почесть в футболе. Огромное уважение и вечная благодарность. Спасибо за всё, босс. Легенда», — написал Магуайр.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Магуайра.

«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Челси» (29).

Последним для Сульшера в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» стал матч 12-го тура АПЛ с «Уотфордом». Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу «шершней».

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