«Реал Сосьедад» не смог обыграть «Валенсию» и упустил шанс выйти на 1-е место в Примере

В Сан-Себастьяне завершился матч 14-го тура испанской Примеры. На стадионе «Реале Арена» «Реал Сосьедад» принимал «Валенсию». Встреча завершилась со счётом 0:0.
Обе команды создали достаточно моментов, чтобы открыть счёт, но действовали слишком расточительно. При этом матч получился довольно эмоциональным. Арбитр показал 11 жёлтых карточек, а с 76-й минуты хозяева играли в меньшинстве: прямую красную карточку получил Ариц Элустондо.
«Реал Сосьедад» упустил шанс вернуться на 1-е место в турнирной таблице Примеры. Баски набрали 29 очков, они занимают 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Реала» на одно очко. При этом мадридцы провели на матч меньше. «Валенсия», набрав 18 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице.
В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет в гостях с «Эспаньолом», а «Валенсия» будет принимать «Райо Вальекано».
- 22 ноября 2021
-
01:26
-
01:21
-
01:02
-
00:41
-
00:38
-
00:16
-
00:00
- 21 ноября 2021
-
23:51
-
23:43
-
23:38
-
23:31
-
23:14
-
23:11
-
23:09
-
22:43
-
22:25
-
22:23
-
22:07
-
22:03
-
21:44
-
21:35
-
21:33
-
21:28
-
21:27
-
21:22
-
21:16
-
20:53
-
20:46
-
20:44
-
20:42
-
20:35
-
20:17
-
20:10
-
20:06
-
20:05