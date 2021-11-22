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«Реал Сосьедад» не смог обыграть «Валенсию» и упустил шанс выйти на 1-е место в Примере

«Реал Сосьедад» не смог обыграть «Валенсию» и упустил шанс выйти на 1-е место в Примере
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В Сан-Себастьяне завершился матч 14-го тура испанской Примеры. На стадионе «Реале Арена» «Реал Сосьедад» принимал «Валенсию». Встреча завершилась со счётом 0:0.

Обе команды создали достаточно моментов, чтобы открыть счёт, но действовали слишком расточительно. При этом матч получился довольно эмоциональным. Арбитр показал 11 жёлтых карточек, а с 76-й минуты хозяева играли в меньшинстве: прямую красную карточку получил Ариц Элустондо.

«Реал Сосьедад» упустил шанс вернуться на 1-е место в турнирной таблице Примеры. Баски набрали 29 очков, они занимают 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Реала» на одно очко. При этом мадридцы провели на матч меньше. «Валенсия», набрав 18 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет в гостях с «Эспаньолом», а «Валенсия» будет принимать «Райо Вальекано».

Испания - Примера. 14-й тур
21 ноября 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 0
Валенсия
Валенсия
Удаления: Элустондо – 76' / нет
Комментарии
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