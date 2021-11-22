Болельщик «Лиона» вычислил фаната, бросившего бутылку в Пайета, и нанёс ему удар по голове

Матч 14-го тура Лиги 1 «Лион» — «Марсель» был прерван уже через две минуты после начала. Арбитр остановил игру из-за поведения болельщиков. Фанаты «Лиона» бросили в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета бутылку. Она попала в голову футболисту. Это произошло в тот момент, когда Пайет шёл подавать угловой.

Стоит отметить, что один из болельщиков «Лиона» заметил того самого фаната, который кинул посторонний предмет в Пайета, и провёл с ним разъяснительную беседу, которая не обошлась и без рукоприкладства.

К этой минуте уже также известно, что игра не будет продолжена. Главный арбитр встречи Рудди Букке принял решение, что организаторами матча не были созданы безопасные условия для его проведения.

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