Президент «Лиона» рассказал, как арбитр принял решение о непродолжении игры с «Марселем»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подробно рассказал о том, как принималось решение о непродолжении встречи 14-го тура чемпионата Франции с «Марселем» после попадания бутылки в голову полузащитнику Димитри Пайету.

«Это довольно парадоксальная ситуация. После попадания брошенной бутылки в Пайета была раздута невероятная история. Службы безопасности немедленно отреагировали, фанат, совершивший это, был арестован. Он был единственный человек, который не связан с нашими фанатскими объединениями.

Мы полагали вместе с местными властями, что матч может возобновиться, судья так и решил в присутствии представителей местных властей. Но, когда он вернулся, чтобы объявить об этом игрокам, последовала бурная реакция со стороны игроков «Марселя», которые подтолкнули судью проверить состояние Димитри. После чего арбитр провёл ещё одно собрание и изменил своё решение.

Поскольку виновник был арестован, мы подумали, что уже можем начать матч без каких-либо проблем… Не было никакого риска того, что история повторится. Это непостижимо. Мы хорошо организованы в вопросах безопасности.

Мы опустошены. После случившегося доктор сказал мне: «Больше страха, чем вреда». Конечно, мы приносим извинения», — цитирует Оляса Get French Football News.