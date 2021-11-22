Почеттино уже сейчас хочет возглавить «МЮ». Он чувствует себя несчастливым в «ПСЖ»

49-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино, возглавляющий французский «Пари-Сен Жермен», желает вернуться в английскую Премьер-лигу, возглавив «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Mirror со ссылкой на Daily Mail.

Как отмечает источник, ключевым фактором является то, что аргентинец чувствует себя несчастливым во французском клубе так как его семья проживает в Лондоне, а сам тренер проживает в отеле. Ранее сообщалось, что он может оказаться в «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона, однако источники британского таблоида считают, что Маурисио желает оказаться в Манчестере уже сейчас.

Напомним, вчера, 21 ноября, наставник «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер был отправлен в отставку.

«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Челси» (29).



Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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