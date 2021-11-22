Афена-Гьян из «Ромы» — первый игрок 2003 года рождения, забивший в Серии А

«Рома» одержала победу над «Дженоа» в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Счёт в матче на 82-й минуте открыл вышедший на замену 18-летний ганский форвард Феликс Афена-Гьян. Ему ассистировал Генрих Мхитарян. В компенсированное время Афена-Гьян оформил дубль.

Как отмечает в Opta Paolo в «Твиттере», Афена-Гьян – стал первым автором забитого мяча в чемпионате Италии, который родился в 2003 году.

Отметим, что в пяти играх итальянского молодёжного первенства текущего сезона Афена-Гьян забил шесть мячей. Он стал футболистом «Ромы» минувшим летом, перейдя из нигерийского клуба за € 350 тыс.

«Рома» набрала 22 очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. У «Дженоа» 9 баллов, генуэзцы идут на 18-й позиции.