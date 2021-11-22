Президент «Марселя» выступил с заявлением после инцидента с Пайетом в матче с «Лионом»

Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал скандал в матче 14-го туре чемпионата Франции с «Лионом», который был прерван из-за поведения болельщиков.

«Прежде всего, мы задавали вопрос о психологическом состоянии игроков. Это темный вечер для футбола. Мы пришли играть в футбол. Спортивное решение состояло в том, чтобы остановить игру, кроме того, есть много вопросов для анализа, но в основном спортивных. Дмитрий страдает психологически, это ненормально. Мы всегда осуждали все виды насилия, оно затрагивает всех. Никто из тех, кто любит футбол, не может быть счастлив сегодня вечером. Удар получился сильным, Пайет был очень взволнован. В раздевалке ему приложили лёд. Мне придётся уважать то, что говорит лига. Нам нужно задавать вопросы, размышлять. Это ненормально, что происходит в данный момент с этим насилием, с этими случаями. Мы должны задавать реальные вопросы. Шоу должно быть на поле. Это вопрос честности… Искренне говоря, у меня нет решения. Мы спортивные люди, это зависит от властей, дисциплинарной комиссии лиги. Чтобы гарантировать хорошее шоу, нам нужно найти решения», — приводит слова Лонгории Get French Football News

Матч 14-го тура Лиги 1 «Лион» — «Марсель» был прерван уже через две минуты после начала. Арбитр остановил игру из-за поведения болельщиков. Фанаты «Лиона» бросили в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета бутылку. Она попала в голову футболисту. Это произошло в тот момент, когда Пайет шёл подавать угловой.

Напомним, в нынешнем сезоне уже происходил аналогичный инцидент с участием Пайета. В матче с «Ниццей» болельщики соперника начали закидывать футболиста бутылками. Одна из них также попала в Пайета.