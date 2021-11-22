Арбитр скандального матча «Лион» — «Марсель» объяснил решение досрочно остановить встречу

Главный арбитр матча 14-о тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем» Радди Буккер рассказал, почему принял решение досрочно прервать встречу.

«Мое решение всегда заключалось в том, чтобы не возобновлять игру. Были и другие соображения, которые следует учитывать. По очевидным спортивным причинам я решил не возобновлять этот матч. Мы сделали первое объявление в микрофон. Мы должны защитить игроков и являемся основными гарантами безопасности, поэтому я решил вернуть всех раздевалку. Также нужно учитывать внешние параметры, стадион заполнен, эвакуация игроков также является важным элементом с точки зрения безопасности. Мы бы хотели прийти и выступить в других условиях, мир футбола и спорт в целом ждут других действий», — приводит слова Буккера Lequipe.

Матч 14-го тура Лиги 1 «Лион» — «Марсель» был прерван уже через две минуты после начала. Арбитр остановил игру из-за поведения болельщиков. Фанаты «Лиона» бросили в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета бутылку. Она попала в голову футболисту. Это произошло в тот момент, когда Пайет шёл подавать угловой.