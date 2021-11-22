Защитник молодёжной сборной России Классен: чувствую себя русским немцем

Защитник австрийского «Тироля» и молодёжной сборной России Леон Классен рассказал о дружеских подколах в национальной команде. Классен родился и вырос в Германии, но благодаря русским корням вызывался в молодёжную сборную России.



«Чуть-чуть надо было привыкать — к русскому языку и новым людям. Но команда меня хорошо приняла, так что всё нормально прошло. Подкалывали ли игроки? Конечно, подкалывали. В молодёжке — то же самое. Смеялись, если что-то не так сказал или какое-то слово не знал. Это нормально. Последние два года очень редко разговаривал на русском, поэтому говорю похуже. Чем чаще буду с ребятами общаться, тем лучше буду знать язык.



Кем себя в душе ощущаю? Чуть-чуть русским, чуть-чуть — немцем. Русский немец. Получается, я сейчас и в клубе, и в сборной иностранец», — сказал Классен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.