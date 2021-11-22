Индзаги: мы обыграли очень сильный «Наполи», но ключевой матч сезона будет с «Шахтёром»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу в матче с «Наполи» в рамках 13-го тура Серии А.
«Это была одна из ключевых игр сезона, хотя самая важная ждёт нас в среду (с донецким «Шахтёром»). Мы обыграли очень сильный «Наполи» и сделали это заслуженно. Против такой команды всегда непросто играть, учитывая, что у них самая лучшая статистика владения мячом в Серии А — 60 процентов.
У нас было несколько игроков, которые поздно вернулись после игр за сборные. Джеко явно был не в лучшей форме, а Корреа почувствовал недомогание, иначе я не стал бы его менять.
Я сказал вчера, что нисколько не сомневаюсь в Лаутаро Мартинесе, поскольку он играет хорошо. Я был нападающим, поэтому знаю, что бывают моменты, когда мяч не хочет идти в ворота, но он оставался спокойным и сосредоточенным. Рад, что он забил сегодня.
Мы должны продолжать в том же духе. Теперь нужно сосредоточиться на Лиге чемпионов, ведь «Интер» уже давно не выходил в плей-офф. Сейчас же у нас наконец-то появилась хорошая возможность сделать это», — приводит слова Индзаги Football Italia.
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