Моуринью прокомментировал дебют Шевченко в «Дженоа»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа». Генуэзцы в 14-м туре Серии А уступили на своём поле «Роме» со счётом 0:2, пропустив оба мяча в концовке. Моуринью и Шевченко работали вместе в «Челси», тогда украинский бомбардир выступал за команду, которую тренировал португалец.
«Перед началом матча Шевченко подарил мне бутылку красного вина. Это традиционный подарок в английском футболе, который обычно дарит тренер домашней команды. Я также пообщался с его помощником Мауро Тассотти.
Я рад за себя и победу, но разочарован из-за него. Но однажды ситуация изменится. Он будет радоваться победе и расстраиваться из-за моего поражения.
Самое замечательное, что Шевченко влюблён в футбол и в работу тренера. Нужно быть без ума от этой работы, чтобы её успешно выполнять», — приводит слова Моуринью Football Italia со ссылкой на DAZN.
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