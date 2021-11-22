Моуринью прокомментировал дебют Шевченко в «Дженоа»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа». Генуэзцы в 14-м туре Серии А уступили на своём поле «Роме» со счётом 0:2, пропустив оба мяча в концовке. Моуринью и Шевченко работали вместе в «Челси», тогда украинский бомбардир выступал за команду, которую тренировал португалец.



«Перед началом матча Шевченко подарил мне бутылку красного вина. Это традиционный подарок в английском футболе, который обычно дарит тренер домашней команды. Я также пообщался с его помощником Мауро Тассотти.



Я рад за себя и победу, но разочарован из-за него. Но однажды ситуация изменится. Он будет радоваться победе и расстраиваться из-за моего поражения.



Самое замечательное, что Шевченко влюблён в футбол и в работу тренера. Нужно быть без ума от этой работы, чтобы её успешно выполнять», — приводит слова Моуринью Football Italia со ссылкой на DAZN.

Новость по теме Шевченко прокомментировал поражение в дебютной игре в качестве тренера «Дженоа» от «Ромы»