Моуринью: я обещал Афена-Гьяну купить бутсы за € 800, если он забьёт «Дженоа»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий по поводу 18-летнего нападающего своей команды Феликса Афена-Гьяна, который вчера вышел на замену в матче с «Дженоа» (2:0) на 74-й минуте и принёс команде победу, оформив дубль.
«Я обещал купить Феликсу бутсы, которые ему очень нравятся, они очень дорогие, стоят € 800. После одного из своих голов он подбежал ко мне и сказал, чтобы я не забывал об этом! Когда прибудем в Рим, первым же делом отправлюсь в магазин.
Феликс останется с нами. Больше всего меня впечатлило его спокойствие перед воротами. Если он и не обладает фантастической техникой, то у него сильный менталитет.
Сейчас есть такие юноши, которые думают, что они все знают, но он скромный, и вы можете почувствовать, как здорово он адаптируется к большому футболу.
Когда он вступает в игру, он меняет динамику команды. Он отлично прессингует соперника, заставляет его совершать ошибки», — приводит слова Моуринью Football Italia.
Отметим, что в пяти играх итальянского молодёжного первенства текущего сезона Афена-Гьян забил шесть мячей. Он стал футболистом «Ромы» минувшим летом, перейдя из нигерийского клуба за € 350 тыс.
- 22 ноября 2021
-
10:44
-
10:38
-
10:30
-
10:13
-
10:13
-
09:47
-
09:40
-
09:39
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:25
-
08:30
-
08:30
-
07:37
-
07:33
-
05:56
-
05:27
-
03:21
-
02:37
-
02:25
-
01:52
-
01:26
-
01:21
-
01:02
-
00:41
-
00:38
-
00:16
-
00:00
- 21 ноября 2021
-
23:51
-
23:43
-
23:38
-
23:31
-
23:14
-
23:11