Моуринью: я обещал Афена-Гьяну купить бутсы за € 800, если он забьёт «Дженоа»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий по поводу 18-летнего нападающего своей команды Феликса Афена-Гьяна, который вчера вышел на замену в матче с «Дженоа» (2:0) на 74-й минуте и принёс команде победу, оформив дубль.

«Я обещал купить Феликсу бутсы, которые ему очень нравятся, они очень дорогие, стоят € 800. После одного из своих голов он подбежал ко мне и сказал, чтобы я не забывал об этом! Когда прибудем в Рим, первым же делом отправлюсь в магазин.



Феликс останется с нами. Больше всего меня впечатлило его спокойствие перед воротами. Если он и не обладает фантастической техникой, то у него сильный менталитет.

Сейчас есть такие юноши, которые думают, что они все знают, но он скромный, и вы можете почувствовать, как здорово он адаптируется к большому футболу.

Когда он вступает в игру, он меняет динамику команды. Он отлично прессингует соперника, заставляет его совершать ошибки», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Отметим, что в пяти играх итальянского молодёжного первенства текущего сезона Афена-Гьян забил шесть мячей. Он стал футболистом «Ромы» минувшим летом, перейдя из нигерийского клуба за € 350 тыс.