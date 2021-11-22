Пуйоль: Хави очень хорошо подготовился к работе в «Барселоне», он добьётся успеха

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о перспективах Хави на посту главного тренера команды. Ранее Хави сменил в этой должности Рональда Кумана. В дебютном матче нового тренера «Барселона» обыграла «Эспаньол» со счётом 1:0.



41-летний специалист подписал контракт до 2024 года. По мнению Пуйоля, Хави нужно дать время, чтобы он донёс свои идеи до игроков.



«Я очень хорошо знаю Хави. И знаю, что он здорово подготовился к этой работе. Я убеждён, что он добьётся успеха.



У него есть опыт футболиста, он оказывался в непростых ситуациях, но добивался больших результатов с великим клубом.



Мы завоевали все трофеи, играя в очень хороший футбол. Он знает точно, что нужно делать. Ему нужно дать время и уверенность», — цитирует Пуйоля Reuters.

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