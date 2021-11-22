Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пуйоль: Хави очень хорошо подготовился к работе в «Барселоне», он добьётся успеха

Пуйоль: Хави очень хорошо подготовился к работе в «Барселоне», он добьётся успеха
Комментарии

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о перспективах Хави на посту главного тренера команды. Ранее Хави сменил в этой должности Рональда Кумана. В дебютном матче нового тренера «Барселона» обыграла «Эспаньол» со счётом 1:0.

41-летний специалист подписал контракт до 2024 года. По мнению Пуйоля, Хави нужно дать время, чтобы он донёс свои идеи до игроков.

«Я очень хорошо знаю Хави. И знаю, что он здорово подготовился к этой работе. Я убеждён, что он добьётся успеха.

У него есть опыт футболиста, он оказывался в непростых ситуациях, но добивался больших результатов с великим клубом.

Мы завоевали все трофеи, играя в очень хороший футбол. Он знает точно, что нужно делать. Ему нужно дать время и уверенность», — цитирует Пуйоля Reuters.

Новость по теме
Видеообзор дебютной победы «Барселоны» под руководством Хави
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021