«Рубин» интересуется нападающим «Факела» Максимовым

Казанский «Рубин» следит за нападающим воронежского «Факела» Максимом Максимовым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



В нынешнем чемпионате ФНЛ 26-летний форвард забил 11 мячей и сделал 2 голевые передачи. В прошлом сезоне на счету Максимова 8 голов в составе «Факела».

Напомним, вчера, 21 ноября, «Рубин» на выезде обыграл «Сочи» в матче с двумя удалениями.

После 15 игр казанский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, имея в своём активе 22 очка. Лидером чемпионата является санкт-петербургский «Зенит» (33).

Следующую встречу подопечные Леонида Слуцкого проведут дома с московским «Динамо». Игра состоится 28 ноября в 16:30 мск.