Вингер «Шахтёра» отреагировал на сравнения с Габриэлом Жезусом

Вингер донецкого «Шахтёра» Фернандо рассказал, как относится к сравнениям с форвардом «Манчестер Сити» Габриэлом Жезусом.

«Это правда, что меня сравнивали с ним, когда я только начинал в «Палмейрасе». Но другая правда в том, что всех восходящих форвардов приравнивали к Габи. Он – ориентир, привёл «Палмейрас» к победе в чемпионате Бразилии, ведущий форвард сборной на протяжении многих лет. Скажу больше, Жезус – мой кумир, я всегда восхищался его игрой. Надеюсь, смогу повторить его прекрасный путь.

Мы знакомы. Я был в структуре «Палмейраса», когда он там играл, а позже уже играл против него в Лиге чемпионов, когда он представлял «Манчестер Сити», — сказал Фернандо в интервью украинскому журналу «Футбол».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Жезус провёл 10 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Видео гола Габриэла Жезуса в матче с «Челси»

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