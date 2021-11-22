Вингер «Шахтёра» отреагировал на сравнения с Габриэлом Жезусом

Вингер донецкого «Шахтёра» Фернандо рассказал, как относится к сравнениям с форвардом «Манчестер Сити» Габриэлом Жезусом.
«Это правда, что меня сравнивали с ним, когда я только начинал в «Палмейрасе». Но другая правда в том, что всех восходящих форвардов приравнивали к Габи. Он – ориентир, привёл «Палмейрас» к победе в чемпионате Бразилии, ведущий форвард сборной на протяжении многих лет. Скажу больше, Жезус – мой кумир, я всегда восхищался его игрой. Надеюсь, смогу повторить его прекрасный путь.
Мы знакомы. Я был в структуре «Палмейраса», когда он там играл, а позже уже играл против него в Лиге чемпионов, когда он представлял «Манчестер Сити», — сказал Фернандо в интервью украинскому журналу «Футбол».
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Жезус провёл 10 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
Видео гола Габриэла Жезуса в матче с «Челси»
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 22 ноября 2021
-
12:01
-
12:00
-
11:57
-
11:46
-
11:43
-
11:40
-
11:28
-
11:27
-
11:25
-
11:24
-
11:16
-
10:55
-
10:51
-
10:44
-
10:38
-
10:30
-
10:13
-
10:13
-
09:47
-
09:40
-
09:39
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:25
-
08:30
-
08:30
-
07:37
-
07:33
-
05:56
-
05:27
-
03:21
-
02:37
-
02:25
-
01:52