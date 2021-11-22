Зидан отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил руководству «Манчестер Юнайтед», что не планирует возглавлять команду. Ранее сообщалось, что француз является одним из главных претендентов на вакантную должность после увольнения Уле-Гуннара Сульшера. Как утверждает COPE, Зидан общался с руководством «Манчестер Юнайтед» и сообщил о своём решении.



Француз не хочет работать в Англии. К тому же его супруга выступила против переезда в Манчестер.



При этом Зидан в будущем может возглавить «ПСЖ». Парижане заинтересованы в услугах француза, он может сменить на посту главного тренера команды Маурисио Почеттино. Аргентинец также входит в шорт-лист «Манчестер Юнайтед».



Зидан покинул «Реал» по окончании прошлого сезона. Экс-наставник мадридцев дал понять, что хочет отдохнуть в течение года.

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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