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Зидан отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»

Зидан отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»
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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил руководству «Манчестер Юнайтед», что не планирует возглавлять команду. Ранее сообщалось, что француз является одним из главных претендентов на вакантную должность после увольнения Уле-Гуннара Сульшера. Как утверждает COPE, Зидан общался с руководством «Манчестер Юнайтед» и сообщил о своём решении.

Француз не хочет работать в Англии. К тому же его супруга выступила против переезда в Манчестер.

При этом Зидан в будущем может возглавить «ПСЖ». Парижане заинтересованы в услугах француза, он может сменить на посту главного тренера команды Маурисио Почеттино. Аргентинец также входит в шорт-лист «Манчестер Юнайтед».

Зидан покинул «Реал» по окончании прошлого сезона. Экс-наставник мадридцев дал понять, что хочет отдохнуть в течение года.

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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