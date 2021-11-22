Джикия рассказал, почему в чате футболистов сборной России стало меньше активности

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал, по какой причине в чате национальной команды снизилась активность.

«У нас был чат с игроками сборной, но сейчас туда добавился Валерий Георгиевич, поэтому… В общем, там поспокойнее стало. Многие даже вообще пропали. Раньше писали активно, а тут раз — и нету. Пишу ли я? Бывает. Например, когда Баринов играет центрального защитника, пишу, что он стал моим конкурентом», — приводит слова Джикии «Комсомольская правда».

Напомним, Джикия стал обладателем премии «Футбольный джентльмен года — 2021» по версии медиагруппы «Комсомольская правда». Эта награда носит имя Фёдора Черенкова и вручается с 1994 года.



В опросе принимали участие болельщики, футбольные специалисты и известные журналисты. По традиции победителю будет вручён чёрный смокинг и дружеский шарж.