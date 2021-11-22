Джикия: удивился, когда Крал сказал, что в АПЛ делают силовую подготовку за 2 дня до игры

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своём общении с футболистами из зарубежных чемпионатов.



«Иногда я общаюсь с Кокориным по поводу зарубежных чемпионатов. Мне это интересно. И с Миранчуком тоже всё время на связи. Когда он приезжает в сборную, ребята тоже много вопросов задают. Что и как там в «Аталанте» делает Гасперини? Как восстановление проходит, как, например, к тренажёрному залу относятся ребята.

До игры с «Лестером» общался с Кралом. Когда он мне сказал, что за два дня до игры ребята делают силовую подготовку, я был удивлён. Но когда смотришь чемпионат Англии, понимаешь, что там такие атлеты, что по-другому, может, и нельзя. Так что стараюсь собрать много информации и из Италии, и из Англии, и из Франции. Интересно слушать и что-то иногда оставлять в голове и стараться это использовать для себя», — приводит слова Джикии «Комсомольская правда».