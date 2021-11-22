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«Эльче» объявил об увольнении главного тренера

«Эльче» объявил об увольнении главного тренера
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Пресс-служба «Эльче» сообщила, что Фран Эскриба покинул пост главного тренера команды. Решение об увольнении специалиста было принято на фоне неудачных результатов «Эльче» в нынешнем сезоне.

Эскриба возглавил команду в феврале 2021 года. В прошлом сезоне он помог команде сохранить прописку в Примере.

После довольно удачного старта сезона-2021/2022 у команды начались проблемы. «Эльче» не побеждал в шести последних матчах. А накануне, 21 ноября, в матче 14-го тура Примеры «Эльче» потерпел крупное поражение, уступив «Бетису» со счётом 0:3.

Теперь команда занимает 18-е место, находясь в зоне вылета. «Эльче» в 14 турах набрал 11 очков. Пока неизвестно, кто сменит Эскрибу на посту главного тренера.

Хуанми выводит «Бетис» вперёд в матче с «Эльче».

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