Георгий Джикия — о BLM: в сборной России мы уважаем всех, и не надо выделять кого-то

Защитник московского «Спартака и сборной России Георгий Джикия рассказал о своём отношении к движению Black Lives Matter.

«Я думаю, вставать на колено перед игрой или нет — это личное дело каждого. Ты внутри себя должен решить, как ты демонстрируешь уважение. Алонсо в «Челси» не встаёт на колено, он просто показывает на рукав, где написано «respect», то есть уважение. Ко всем без исключения. Мы тоже в сборной России уважаем всех, и не надо выделять кого-то.



У нас была игра с «Лестером», и мы должны были разыгрывать мяч с центра поля. Начинать должен был Игнатов. Судья подошёл к нему и объяснил ситуацию: сейчас свистну, но ты не начинай игру, пожалуйста, потому что ребята будут вставать на колено. Это была просьба. По правилам игры мы не обязаны были делать эту паузу. Но Игнатов просто постоял, а ребята из «Лестера» сделали то, что они хотели. То есть Игнатов тоже проявил уважение», — приводит слова Джикии «Комсомольская правда».