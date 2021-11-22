Хачатурянц единогласно избран президентом РПЛ

Сегодня, 22 ноября, проходит общее собрание РПЛ. На нём состоялись выборы президента лиги. Единственным зарегистрированным кандидатом был исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц. Участники общего собрания единогласно проголосовали за избрание Хачатурянца новым президентом лиги на пять лет, сообщает пресс-служба РПЛ.



Хачатурянц на посту главы РПЛ сменил Сергея Прядкина, который руководил организацией с 2007 по 2021 год. Кроме того, Хачатурянц стал уже седьмым руководителем в истории РПЛ. Ранее этот пост занимали Виталий Мутко, Виталий Филатов, Евгений Гинер, Юрий Заварзин, Михаил Воронцов и Прядкин.

Ранее Хачатурянц занимал должность главы департамента и инспектирования Российского футбольного союза.