Патрис Эвра обратился к уволенному из «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннару Сульшеру

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра отреагировал на увольнение главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.

«Спасибо, что заставил нас вновь поверить в «Манчестер Юнайтед», мой друг», — написал Эвра в своём «твиттере».

Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. Под руководством норвежца английский клуб дошёл до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил «Вильярреалу» (1:1, 10:11 — по пенальти). Во время игровой карьеры Уле-Гуннар выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 год.



«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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