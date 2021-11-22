Патрис Эвра обратился к уволенному из «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннару Сульшеру

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра отреагировал на увольнение главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.
«Спасибо, что заставил нас вновь поверить в «Манчестер Юнайтед», мой друг», — написал Эвра в своём «твиттере».
Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. Под руководством норвежца английский клуб дошёл до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил «Вильярреалу» (1:1, 10:11 — по пенальти). Во время игровой карьеры Уле-Гуннар выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2007 год.
«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:
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- 22 ноября 2021
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