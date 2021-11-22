Опубликована символическая сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
Лучшим игроком тура стал форвард «Зенита» Малком, получивший оценку 10,0 балла. Он стал автором гола и двух результативных передач в матче с «Нижним Новгородом» (5:1). Очень высокие оценки получил и его партнёр по команде Артём Дзюба, оформивший хет-трик и сделавший результативную передачу. Дзюба набрал 9,8 балла.
Сборная тура: Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 7,3, Сергей Паршивлю («Динамо») — 8,2, Дмитрий Чистяков («Зенит») — 8,3, Родригао («Сочи») — 7,8, Ярослав Ракицкий («Зенит») — 7,2, Малком («Зенит») — 10,0, Себастьян Шиманьски («Динамо») — 9,1, Кристиан Нобоа («Сочи») — 8,1, Вячеслав Грулёв («Динамо») — 9,0, Артём Дзюба («Зенит») — 9,8, Гамид Агаларов («Уфа») — 7,5.
- 22 ноября 2021
-
13:48
-
13:34
-
13:30
-
13:20
-
13:13
-
13:13
-
13:02
-
13:01
-
12:58
-
12:31
-
12:25
-
12:01
-
12:00
-
11:57
-
11:46
-
11:43
-
11:40
-
11:28
-
11:27
-
11:25
-
11:24
-
11:16
-
10:55
-
10:51
-
10:44
-
10:38
-
10:30
-
10:13
-
10:13
-
09:47
-
09:40
-
09:39
-
09:30
-
09:27
-
09:25