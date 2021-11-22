Опубликована символическая сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 15-го тура Российской Премьер-Лиги.



Лучшим игроком тура стал форвард «Зенита» Малком, получивший оценку 10,0 балла. Он стал автором гола и двух результативных передач в матче с «Нижним Новгородом» (5:1). Очень высокие оценки получил и его партнёр по команде Артём Дзюба, оформивший хет-трик и сделавший результативную передачу. Дзюба набрал 9,8 балла.



Сборная тура: Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 7,3, Сергей Паршивлю («Динамо») — 8,2, Дмитрий Чистяков («Зенит») — 8,3, Родригао («Сочи») — 7,8, Ярослав Ракицкий («Зенит») — 7,2, Малком («Зенит») — 10,0, Себастьян Шиманьски («Динамо») — 9,1, Кристиан Нобоа («Сочи») — 8,1, Вячеслав Грулёв («Динамо») — 9,0, Артём Дзюба («Зенит») — 9,8, Гамид Агаларов («Уфа») — 7,5.