Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Опубликована символическая сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored

Опубликована символическая сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
Комментарии

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

Лучшим игроком тура стал форвард «Зенита» Малком, получивший оценку 10,0 балла. Он стал автором гола и двух результативных передач в матче с «Нижним Новгородом» (5:1). Очень высокие оценки получил и его партнёр по команде Артём Дзюба, оформивший хет-трик и сделавший результативную передачу. Дзюба набрал 9,8 балла.

Сборная тура: Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 7,3, Сергей Паршивлю («Динамо») — 8,2, Дмитрий Чистяков («Зенит») — 8,3, Родригао («Сочи») — 7,8, Ярослав Ракицкий («Зенит») — 7,2, Малком («Зенит») — 10,0, Себастьян Шиманьски («Динамо») — 9,1, Кристиан Нобоа («Сочи») — 8,1, Вячеслав Грулёв («Динамо») — 9,0, Артём Дзюба («Зенит») — 9,8, Гамид Агаларов («Уфа») — 7,5.

Поделиться
Теги Футбол РПЛ •••

Заглавное фото: Разина Елена, «Чемпионат»

Источник: WhoScored

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021