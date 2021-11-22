Футболист из Осетии обманывал профессиональных спортсменов и брал у них деньги

27-летний футболист из Северной Осетии Таймураз Карацев мошенническим путём брал деньги у известных спортсменов. Злоумышленник обманывал своих жертв, действуя от лица профессиональных спортсменов, сообщает телеграм-канал Mash.
Карацев, ранее выступавший за молодёжные команды, начал писать спортсменам от лица друзей и просить деньги в долг. Нужные суммы ему перевели баскетболисты Кайл Хайнс, Семён Антонов, футболист Илие Чебану, тренер по карате Сергей Дьячков, а также футболистки Алсу Абдуллина и Юлия Бессонова.
В полицию обратился теннисист Михаил Южный. А началось всё с того, что об истории в соцсетях рассказал дрессировщик Эдгард Запашный, который также стал жертвой мошенника. Он получил сообщение от человека, представившегося бойцом UFC Алексеем Олейником. Карацев попросил дать ему 50 000 рублей и даже показал настоящий номер бойца. Запашный дал деньги, но потом понял, что его обманули.
В свою очередь Южный пообещал передать ему 100 000 рублей. Футболист представился родственником теннисиста Аслана Карацева и приехал якобы по его просьбе. Там злоумышленника и задержала полиция.
- 22 ноября 2021
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