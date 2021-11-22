Смородская: странно, что Хачатурянц был единственным кандидатом на пост президента РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала избрание Ашота Хачатурянца президентом РПЛ. Он был единственным зарегистрированным кандидатом. До избрания Хачатурянц занимал должность исполняющего обязанности президента лиги.



«Позитивно оцениваю назначение Хачатурянца. Поздравляю. Не считаю, что будет лучше или хуже, но изменения должны быть. Надеюсь, они будут позитивными. Хачатурянц был единственным зарегистрированным кандидатом? Это странно уже давно, но что нам делать. Хачатурянц — лучшая кандидатура на эту должность», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Хачатурянц на посту главы РПЛ сменил Сергея Прядкина, который руководил организацией с 2007 по 2021 год. Кроме того, Хачатурянц стал уже седьмым руководителем в истории РПЛ. Ранее этот пост занимали Виталий Мутко, Виталий Филатов, Евгений Гинер, Юрий Заварзин, Михаил Воронцов и Прядкин.

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