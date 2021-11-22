Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин — о назначении Хачатурянца: предстоит много работы — нашему футболу нужны изменения

Сёмин — о назначении Хачатурянца: предстоит много работы — нашему футболу нужны изменения
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал избрание Ашота Хачатурянца новым президентом Российской Премьер-Лиги.

«Изменения в нашем футболе давно назрели. Кандидатура Хачатурянца — футбольная, мне нравится это направление и работа, которую проводит Ашот Рафаилович. Не случайно все руководители клубов Премьер-Лиги единогласно поддержали его назначение на пост президента РПЛ. Пожелаем ему удачи на долгом и сложном пути.

Хачатурянцу предстоит много работы. Он человек, который хорошо знает российский футбол, знает свою работу. Ломать не надо, но изменения нашему футболу нужны», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее Хачатурянц занимал должность главы департамента и инспектирования Российского футбольного союза.

Новость по теме
Хачатурянц единогласно избран президентом РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021