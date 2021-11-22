Сёмин — о назначении Хачатурянца: предстоит много работы — нашему футболу нужны изменения

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал избрание Ашота Хачатурянца новым президентом Российской Премьер-Лиги.
«Изменения в нашем футболе давно назрели. Кандидатура Хачатурянца — футбольная, мне нравится это направление и работа, которую проводит Ашот Рафаилович. Не случайно все руководители клубов Премьер-Лиги единогласно поддержали его назначение на пост президента РПЛ. Пожелаем ему удачи на долгом и сложном пути.
Хачатурянцу предстоит много работы. Он человек, который хорошо знает российский футбол, знает свою работу. Ломать не надо, но изменения нашему футболу нужны», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Ранее Хачатурянц занимал должность главы департамента и инспектирования Российского футбольного союза.
- 22 ноября 2021
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