Роман Бабаев: перенос тура поддержали, чтобы пойти навстречу сборной

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что на общем собрании РПЛ клубы лиги поддержали возможный перенос тура чемпионата России для подготовки сборной к стыковым матчам квалификации ЧМ-2022.



«В целом перенос тура поддержали. Проголосовали за то, чтобы пойти навстречу сборной, найти возможность в календаре для переноса тура», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Стыковые матчи квалификации ЧМ-2022 пройдут весной. Сборная России заняла 2-е место в своей группе и не смогла завоевать прямую путёвку на чемпионат мира. В стыковых матчах российская команда сыграет в качестве сеяной. 12 команд, пробившихся в стыки, разыграют три путёвки в финальную стадию чемпионата мира.

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