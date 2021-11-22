Роман Бабаев — о Fan ID: вопрос серьёзный, тяжёлый

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что на общем собрании РПЛ клубы лиги изучили информацию о возможном введении в России Fan ID, необходимого для посещения матчей.
«Информацию по Fan ID приняли к сведению, но, к сожалению, это зависит не от нас. Надо подумать, как сделать так, чтобы болельщики в минимальной степени пострадали от этого. Вопрос серьёзный, тяжёлый», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Ранее Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о введении Fan ID для болельщиков. Автором законопроекта выступило правительство РФ. Оно предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования».
Сообщалось, что на внедрение этой системы в 2021-2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.
- 22 ноября 2021
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